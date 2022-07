The Dining Guide is comprised of restaurants recently reviewed and visited by New Orleans Magazine.

The list will change regularly to provide information on others that are also worth noting and acknowledging.

Please check restaurant websites for up-to-date hours and locations. If you feel that a restaurant has been misplaced, please email Editor Ashley McLellan at Ashley@MyNewOrleans.com.

$ = Average entrée price $ = $5-10 $$ = $11-15 $$$ = $16-20 $$$$ = $21-25 $$$$$ = $25 & up

American

Acorn

City Park, $

AcornNola.com

Audubon Clubhouse

Uptown, $$

AudubonInstitute.org

Boulevard American Bistro

Multiple Locations, $$$

BoulevardBistro.com

Caffe! Caffe!

Metairie, $

CaffeCaffe.com

Café NOMA

City Park, $

CafeNoma.com

Camellia Grill

Riverbend, $

309-2679

District Donuts Sliders Brew

Multiple Locations, $

DonutsAndSliders.com

Five Happiness

Mid-City, $$

FiveHappiness.com

Martin Wine Cellar

Multiple Locations, $

MartinWineCellar.com

New Orleans Social House

CBD/Warehouse District, $$

NOSocialHouse.com

Parkway Bakery and Tavern

Mid-City, $

ParkwayPoorBoys.com

Restaurant August

CBD/Warehouse District, $$$$$

RestaurantAugust.com

Rib Room

French Quarter, $$$

RibRoomNewOrleans.com

The Grill Room

CBD/Warehouse District, $$$$$

GrillRoomNewOrleans.com

The Pelican Club

French Quarter, $$$$$

PelicanClub.com

Ye Olde College Inn

Carrollton, $$$

CollegeInn1933.com

Zea’s Rotisserie and Grill

Multiple Locations, $$$

ZeaRestaurants.com

Asian Fusion/Pan Asian

Blue Giant

Lower Garden District, $$

BlueGiantNOLA.com

Hoshun Restaurant

Uptown, $$

HoshunRestaurant.com

Little Tokyo

Multiple Locations, $$

LittleTokyoNola.com

Lotus Bistro

Lakeview, $$

LotusBistroNOLA.com

MoPho

Mid-City, $$$

MoPhoNola.com

Rock-N-Sake

Multiple Locations, $$$

RockNSake.com

Union Ramen Bar

Lower Garden District, $$

UnionRamen.com

Bakery/Breakfast

Breads on Oak

Carrollton, $

BreadsOnOak.com

Café du Monde

Multiple Locations, $

CafeDuMonde.com

CC’s Coffee House

Multiple Locations, $

CCsCoffee.com

Gracious Bakery + Café

Multiple Locations, $

GraciousBakery.com

Ruby Slipper Café

Multiple Locations, $$

TheRubySlipperCafe.net

Burgers

Bayou Burger

French Quarter, $$

5SportsBarNewOrleans.com

Port of Call

French Quarter, $$

PortOfCallNola.com

The Company Burger

Uptown, $

TheCompanyBurger.com

French

Broussard’s

French Quarter, $$$$

Broussards.com

Café Degas

Faubourg St. John, $$

CafeDegas.com

Coquette

Uptown, $$$

CoquetteNola.com

Justine

French Quarter, $$$

JustineNola.com

La Crêpe Nanou

Uptown, $$$

LaCrepeNanou.com

La Petite Grocery

Uptown, $$$

LaPetiteGrocery.com

Lilette

Uptown, $$$$$

LiletteRestaurant.com

Gastropub

Bouligny Tavern

Uptown, $$

BoulignyTavern.com

Cane & Table

French Quarter, $$

CaneAndTableNola.com

Copper Vine

CBD/Warehouse District, $$$

CopperVine.com

Orleans Grapevine

Wine Bar and Bistro

French Quarter, $$$

OrleansGrapevine.com

Patrick’s Bar Vin

French Quarter, $$

PatricksBarVin.com

Sylvain

French Quarter, $$$

SylvainNOLA.com

The Delachaise

Uptown, $$

TheDelaichaise.com

Italian

Arnaud’s Remoulade

French Quarter, $$

Remoulade.com

Chartres House

French Quarter, $$$

ChartresHouse.com

Domenica

CBD/Warehouse District, $$$$

DomenicaRestaurant.com

Gianna Restaurant

CBD/Warehouse District, $$$$

GiannaRestaurant.com

Irene’s Cuisine

French Quarter, $$$$

IrenesNola.com

Josephine Estelle

CBD/Warehouse District, $$$

JosephineEstelle.com

Liuzza’s

Mid-City, $$

Liuzzas.com

Muriel’s Jackson Square

French Quarter, $$$$

Muriels.com

Napoleon House

French Quarter, $

NapoleonHouse.com

Pascal’s Manale

Uptown, $$$$

PascalsManale.com

Restaurant R’evolution

French Quarter, $$$$$

RevolutionNola.com

Tommy’s Cuisine

CBD/Warehouse District, $$$$$

TommysNewOrleans.com

Vincent’s Italian Cuisine

Multiple Locations, $$$

VicentsItalianCuisine.com

Louisiana Fare

Acme Oyster House

Multiple Locations, $$

AcmeOyster.com

Antoine’s

French Quarter, $$$$$

Antoines.com

Arnaud’s

French Quarter, $$$$$

ArnaudsRestaurant.com

Austin’s

Metairie, $$$

AustinsNo.com

Birdy’s Behind the Bower

Garden District, $$

BirdysNola.com

Boucherie

Carrollton, $$

Boucherie-Nola.com

The Bower

Garden District, $$$

TheBowerNola.com

Brennan’s

French Quarter, $$$$

BrennansNewOrleans.com

Brigtsen’s

Riverbend, $$$$$

Brigtsens.com

Café Reconcile

Central City, $$

CafeReconcile.org

Casamento’s

Uptown, $$

CasamentosRestaurant.com

Clancy’s

Uptown, $$$

ClancysNewOrleans.com

Cochon

CBD/Warehouse District, $$

CochonRestaurant.com

Copeland’s

Multiple Locations, $$

CopelandsofNewOrleans.com

Commander’s Palace

Garden District, $$$$

CommandersPalace.com

Court of Two Sisters

French Quarter, $$$$$

CourtOfTwoSisters.com

Crabby Jack’s

Metairie, $

CrabbyJacksNola.com

Criollo

French Quarter, $$$

CriolloNola.com

Dooky Chase Restaurant

Treme, $$

DookyChaseRestaurant.com

Drago’s

Multiple Locations, $$$$

DragosRestaurant.com

Emeril’s

CBD/Warehouse District, $$$$$

EmerilsRestaurants.com

Galatoire’s

French Quarter, $$$$$

Galatoires.com

Gautreau’s

Uptown, $$$$$

GautreausRestaurant.com

Gris Gris

Garden District, $$$

GrisGrisNola.com

Herbsaint

CBD/Warehouse District, $$$$$

Herbsaint.com

House of Blues

French Quarter, $$

HouseOfBlues.com/NewOrleans

Jack Rose

Garden District, $$$$

JackRoseRestaurant.com

Katie’s Restaurant and Bar

Mid-City, $$

KatiesInMidCity.com

Mandina’s

Mid-City, $$

MandinasRestaurant.com

Mother’s

CBD/Warehouse District, $$

MothersRestaurant.net

Mr. B’s Bistro

French Quarter, $$$$

MrBsBistro.com

Mulate’s

CBD/Warehouse District, $$

Mulates.com

NOLA

French Quarter, $$$$$

EmerilsRestaurants.com/Nola-Restaurant

Palace Café

CBD/Warehouse District, $$$

PalaceCafe.com

Ralph’s On The Park

Mid-City, $$$

RalphsOnThePark.com

Richard Fiske’s Martini

Bar & Restaurant

French Quarter, $$$

RichardFiskes.com

Royal House

French Quarter, $$$

RoyalHouseRestaurant.com

Saint John

French Quarter, $$$

SaintJohnNola.com

St. Roch Market

Upper 9th Ward, $$

StRochMarket.com

SoBou

French Quarter, $$

SoBouNola.com

Tableau

French Quarter, $$$

TableauFrenchQuarter.com

The Bistreaux

French Quarter, $$

MaisonDupuy.com/dining

The Bombay Club

French Quarter, $$$$

TheBombayClub.com

Toups’ Meatery

Mid-City, $$$

ToupsMeatery.com

Tujague’s

French Quarter, $$$$$

TujaguesRestaurant.com

Pizza

Pizza Delicious

Bywater, $

PizzaDelicious.com

Reginelli’s Pizzeria

Multiple Locations, $$

Reginellis.com

Theo’s Pizza

Multiple Locations, $$

TheosPizza.com

Pizza Domenica

Multiple Locations, $$

PizzaDomenica.com

Seafood

Borgne

CBD/Warehouse District, $$$

BorgneRestaurant.com

Briquette

CBD/Warehouse District, $$$$

Briquette-Nola.com

Deanie’s Seafood

Multiple Locations,$$$

Deanies.com

Dickie Brennan’s

Bourbon House

French Quarter, $$$$

BourbonHouse.com

Don’s Seafood

Metairie, $$$

DonsSeafoodOnline.com

Grand Isle Restaurant

CBD/Warehouse District, $$$$

GrandIsleRestaurant.com

GW Fins

French Quarter, $$$$$

GWFins.com

Kingfish

French Quarter, $$$

KingfishNewOrleans.com

Le Bayou

French Quarter, $$$

LeBayouRestaurant.com

Mr. Ed’s Seafood and Italian Restaurant

Metairie, $$

AustinsNo.com

Mr. Ed’s Oyster

Bar & Fish House

Multiple Locations, $$$

MrEdsRestaurants.com/oyster-bar

New Orleans Creole Cookery

French Quarter, $$$

NewOrleansCreoleCookery.com

Oceana Grill

French Quarter, $$

OceanaGrill.com

Pêche

CBD/Warehouse District, $$$

PecheRestaurant.com

Pier 424

French Quarter, $$$

Pier424SeafoodMarket.com

Red Fish Grill

French Quarter, $$$

RedFishGrill.com

Specialty Foods

Antoine’s Annex

French Quarter, $$$

Antoines.com/Antoines-Annex

Steakhouse

Crescent City Steaks

Mid-City, $$$$

CrescentCitySteaks.com

Dickie Brennan’s Steakhouse

French Quarter, $$$$

DickieBrennansSteakhouse.com

Doris Metropolitan

French Quarter, $$$$

DorisMetropolitan.com

Galatoire’s 33 Bar & Steak

French Quarter, $$$

Galatoires33BarAndSteak.com

La Boca

CBD/Warehouse District, $$$

LaBocaSteaks.com

Mr. John’s Steakhouse

Uptown, $$$

MrJohnsSteakhouse.com

Ruth’s Chris Steak House

Multiple Locations, $$$$$

RuthsChris.com

The Steakhouse at Harrah’s

CBD/WarehouseDistrict, $$$$$

HarrahsNewOrleans.com

World

1000 Figs

Faubourg St. John, $$

1000Figs.com

Barracuda

Uptown, $

EatBarracuda.com

Bayona

French Quarter, $$$$$

Bayona.com

Bywater Brew Pub

Bywater, $$$

BywaterBrewPub.com

Compére Lapin

CBD/Warehouse District, $$$$$

CompereLapin.com

El Gato Negro

Multiple Locations, $$

ElGatoNegroNola.com

Lucy’s

CBD/Warehouse District, $

LucysRetiredSurfers.com

Lüke

CBD/Warehouse District, $$$

LukeNewOrleans.com

Mona’s Café

Mid-City, $

MonasCafeAndDeli.com

Patois

Uptown,$$$

PatoisNola.com

Saba

Uptown, $$$

EatWithSaba.com

Saffron NOLA

Uptown, $$$

SaffronNOLA.com

Seaworthy

CBD/Warehouse District, $$$$

SeaworthyNola.com

Shaya

Uptown, $$$

ShayaRestaurant.com