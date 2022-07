NEW ORLEANS (press release) – The Emeril Lagasse Foundation announces it has formed a partnership with renowned Chef Aarón Sánchez to create the Aarón Sánchez Impact Fund. The fund will be a program of the Emeril Lagasse Foundation and was developed to focus on two pillars: culinary arts education and human services programming. “We are pleased to be working with our good friend Chef Aarón to help fulfill his philanthropic vision,” said Emeril Lagasse. “Our shared mission to enable youth to reach their full potential makes this a perfect alliance.”

The Aarón Sánchez Impact Fund aims to uplift the lives of Latino youth through food. The culinary arts education pillar will diversify kitchen leadership through scholarships, financial support, mentoring, and career pathways guidance for future generations. The Aarón Sánchez Scholarship Fund, established in 2016, will serve as the signature education program of the impact fund. The human services pillar will work toward changing the trajectory of Latino youth lives through better food access, nutrition education, crisis feeding programs, and more.

“The Emeril Lagasse Foundation has been a great supporter of the Aarón Sánchez Scholarship Fund over the years, and with this new partnership, we can further our reach and impact within a growing Latin population across the U.S.,” said Aarón Sánchez. “We have just scratched the surface with our culinary scholarships, and while we’re proud of what we’ve accomplished thus far, we’re excited to better serve our community in more diverse ways.”

The Emeril Lagasse Foundation has supported the Aarón Sánchez Scholarship Fund since 2016, nurturing students like Camila, a young culinary arts student with El Salvadoran heritage. Camila attended a high school culinary program supported by the Emeril Lagasse Foundation and received a scholarship to attend culinary school from the Aarón Sánchez Scholarship Fund, benefiting from the shared philanthropic works of these two organizations now united in partnership. Since the program’s inception, eleven scholarships have been awarded, providing full tuition and supplies to attend culinary school, including room and board, and mentorships from established restaurateurs. Under the partnership of these two chefs’ organizations and with the inception of the new Aarón Sánchez Impact Fund, the goal is to support even more young people like Camila.

La Emeril Lagasse Foundation anuncia su más reciente sociedad con el conocido Chef Aarón Sánchez para crear The Aarón Sánchez Impact Fund. Esta asociación será un programa de la Emeril Lagasse Foundation para desarrollar y enfocarse en dos ramas principales educación de artes culinarias y programa de servicios humanitarios. Estamos orgullosos de trabajar con nuestro buen amigo Chef Aarón, para apoyar su visión filantrópica dice Emeril Lagasse. “Lo que hace perfecta esta asociación es nuestra mutua misión para ayudar a estos jóvenes a obtener su máximo potencial”

La Fundacion Aarón Sánchez Impact Fund está enfocada a mejorar las vidas de la juventud latina a través de la comida. El pilar de educación de artes culinarias estará basado en varios aspectos, liderazgo en la cocina a través de becas, apoyo financiero, guiando así las carreras profesionales para futuras generaciones. La Aarón Sánchez Scolarship Fund establecida en 2016 es quien tiene el mayor impacto en esta asociación. El área de servicios humanitarios estará enfocada en cambiar la trayectoria de las vidas de los jóvenes latinos dándoles acceso a una mejor alimentación, mejor nutrición y ayudar en las crisis de programas de alimentación entre muchas otras.

A través de los años la Emeril Lagasse Foundation ha dado un gran soporte al programa de Aarón Sánchez Scolarship Fund. Pero con esta nueva asociación podremos tener más impacto en la población latina que crece día a día en los Estados Unidos. El Chef Aarón Sánchez dice “aunque apenas estamos en la superficie de este programa de becas culinarias estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta el día de hoy pero más gusto nos da que podremos servir a nuestra comunidad de una forma más amplia”.

Desde 2016 la Emeril Lagasse Foundation ha respaldado a Aarón Sánchez Scolarship Fund. Tenemos alumnos como Camila una joven estudiante de artes culinarias de descendencia salvadoreña. Camila fue a una preparatoria con un programa de gastronomía apoyada por La Emeril Lagasse Foundation y posteriormente recibió una beca para asistir a la escuela culinaria de la fundación Aarón Sánchez Scolarship Fund. Este será uno de los beneficios filantrópicos de estas dos organizaciones ahora unidas por esta sociedad. Desde que inicio este programa 11 becas han sido otorgadas dando becas completas, así como los utensilios necesarios para ir a una escuela culinaria incluyendo habitación, uniformes y varios chefs mentores de diferentes restaurantes.