Restaurant Justine Launches Brunch Exclusive Rosé Program

NEW ORLEANS (press release) – It’s NOLA summer and we all know it will remain blazing hot for the foreseeable future. With this in mind, Justine has launched a Summer brunch exclusive Rosé list to provide relief.

Available during Justine’s brunch service Fridays-Sundays from 10:30 am to 2:30 pm only, this curated list of predominantly French rosés, includes the following options available by glass, carafe or bottle:

LES SARRINS 2021 (CÔTES-DE-PROVENCE | FRANCE) ROSE GOLD 2020 (CÔTES-DE-PROVENCE | FRANCE)

DOMAINE DES TERRES DORÉES ‘ROSÉ DE FOLIE’ 2020 (BEAUJOLAIS | FRANCE) DOMAINE DE FENOUILLET 2021 (VENTOUX | FRANCE)

DOMAINE DE PALLUS ‘MESSANGES’ 2020 (CHINON, VAL DE LOIRE | FRANCE) DOMAINE DU GROS’ NORÉ 2019 (BANDOL | FRANCE)

CLOS CIBONNE ‘SPÉCIALE’ 2019 (CÔTES-DE-PROVENCE | FRANCE) DOMAINE TEMPIER 2020 (BANDOL | FRANCE)

YVES LECCIA ‘E CROCE’ 2018 (PATRIMONIO | CORSICA) LIQUID GEOGRAPHY 2020 (BIERZO | SPAIN)