Valentine's Day Gift Guide

In addition to roses, this Valentine’s Day, give your special someone a gift that goes beyond February, such as a warm, cozy sweater for the colder months or a stylish pair of reading glass. Look to these New Orleans boutiques and businesses for a gift to give your daughter, partner, wife, or loved-one.

Victoria’s Indigo Boutique | Shopindigoboutique.com

605 Metairie Rd, Suite C, Metairie (504-635-7874)

Checkered color block sweater featuring heart details at front, $58.

Sosusu Boutique | Sosusuboutique.com | @sosusuboutique

3427 Magazine St, New Orleans (504-309-5026)

THE SEXY SOCKS ($45)

Dixie brand open back pleated midi dress in lipstick red, $198.

NOLA Boards | NolaBoards.com

4228 Magazine St, New Orleans (504-256-0030)

Wooden Heart Shaped Ring Box. Custom Engraving Available! $36

Ballin’s LTD | BallinsLTD.com

721 Dante St. New Orleans (504-866-4367) | 2917 Magazine St. #105 (504-891-4502)

Hazel Smyth Jewelry Carved “Train” Earrings $390

Eye Wares | Eyewaresnola.com

6001 Magazine St, New Orleans | 800 Metairie Rd, Suite Q, Metairie | 3601 Hwy 190 B, Mandeville

Hana is cheeky frame that beams charms. KIRK&KIRK Hana eyeglasses in Purple, $489.

Show your love in a playful way this Valentine’s day. Keep gifting whimsy and Kule!

Cuoieria Fiorentina brand Alice Puch in Ruby $120

Gucci Yellow Full Rim Cat Eye eyeglasses, $484.

Ruby velvet sheer sleeve romper, $58.

Rose Dress is a Lucian Matis, available for special order, $1,116. (Ballin’s Exclusive! Not available to order online)

Pink OBOY Tote ($188).

Classic and classy, but never without style. KIRK&KIRK Frank eyeglasses in Fuchsia, $489.

Love Swimming | Loveswimming.com

5221 South Front St, New Orleans (504-891-4662)

Give the gift of swim, the best gift for all ages. Googles, dive toys, fins and bath toys are available for purchase to help your little ones enjoy the water.